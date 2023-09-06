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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:48
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 30 Mayıs'ta tutuklanan M.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

        M.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan M.A'ya ait eve düzenlenen operasyonda, sanığın defter arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına motosikletle gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

        Ekiplerin, M.A'dan uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, evinde ise hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği anlatılan iddianamede, ayrıca evde televizyon ünitesi çekmecesine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdiği de aktarıldı.

        İddianamede, sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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