TSYD eğitim semineri düzenledi
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) işbirliğiyle eğitim semineri düzenlendi.
Giriş: 06.09.2023 - 17:58 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:01
ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen seminerde "Futbol Oyun Kuralları Değişiklikleri" ele alındı.
TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, etkinlikle yaptığı konuşmada, spor paydaşlarını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
TFF eğitimcisi Mustafa Kürşad Uçar da futbolda yapılan kural değişiklikleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.