Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 08:25 Güncelleme: 07.09.2023 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AAC 986 plakalı otomobil, Serdar Çelik idaresindeki 01 B 6118 plakalı otomobille Adana-Kozan kara yolu Mansurlu Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada aracında sıkışan Çelik öldü, diğer sürücü ise hafif yaralandı.

        Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

        Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        OTOMOBİLİN ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ (2)- YENİDEN
        OTOMOBİLİN ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ (2)- YENİDEN
        Otomobilin arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden
        Otomobilin arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden
        OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ  
        OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ  
        Otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        TSYD eğitim semineri düzenledi
        TSYD eğitim semineri düzenledi
        Adana'da bakliyat eleme ve paketleme tesisi açıldı
        Adana'da bakliyat eleme ve paketleme tesisi açıldı