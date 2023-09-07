Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Giriş: 07.09.2023 - 08:25 Güncelleme: 07.09.2023 - 08:25
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AAC 986 plakalı otomobil, Serdar Çelik idaresindeki 01 B 6118 plakalı otomobille Adana-Kozan kara yolu Mansurlu Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada aracında sıkışan Çelik öldü, diğer sürücü ise hafif yaralandı.
Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.