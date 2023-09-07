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        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

        Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:02
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        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan eski polis Soner Öcal'ın bir evde saklandığını belirledi.

        Ekipler Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla Öcal'ı yakaladı.

        Öcal emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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