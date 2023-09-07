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        Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:46
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        Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla geçen yıl 14 Temmuz'da tutuklanan Suriye uyruklu M.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        M.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, M.A'nın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında, "YPG/PKK terör örgütü içinde ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgütsel eylemlerde kullanmam için kod isim verildi. Örgüt işgalindeki köylerde silahlı nöbet tuttum. Tüm teçhizat ve ihtiyacımız örgüt tarafından temin ediliyordu. Daha sonra gördüğüm baskı sebebiyle örgütten kaçtım. Örgüte katıldığım için pişmanım." itirafına yer verildi.

        Sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği de iddianamede belirtildi.

        M.A'nın YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, bölgede örgüte eleman temin ettiği, hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede tünel kazma faaliyeti yürüttüğü aktarılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

        Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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