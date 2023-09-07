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        Adana'da yemek atıklarıyla sahipsiz hayvanlar beslenecek

        Adana'da, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ile Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAYKO) projesi kapsamında, yemek atıkları sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:13 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:13
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        Adana'da yemek atıklarıyla sahipsiz hayvanlar beslenecek
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        TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş ile DOHAYKO Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık, sahipsiz hayvanların beslenmesi için protokol imzaladı.

        Serttaş, protokol kapsamında, TÜRES üyesi işletmelerden her gün bir tonluk yemek atığının sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılacağını belirtti.

        TÜRES ile yapacakları işbirliğini önemsediklerini kaydeden Çıtırık da toplanacak atık yemeklerin işlenip sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürüleceğini ifade etti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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