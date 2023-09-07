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        Adana'da nehre düşen kişi kurtarıldı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehre düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:38 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:38
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        Adana'da nehre düşen kişi kurtarıldı
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        Alınan bilgiye göre, Yakup Ateş Ceyhan Nehri kenarında gezindiği sırada dengesini kaybederek nehre düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri halat yardımıyla Yakup Ateş'i nehirden çıkardı.

        Kalbi duran Ateş'e itfaiye ekipleri kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye personelinin Ateş'i kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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