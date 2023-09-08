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        Adana'da 158 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Adana'da tırda yüklü briketlerin arasına gizlenmiş çantalarda ve çuvalda 158 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:05
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        Adana'da 158 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Adana'da tırda yüklü briketlerin arasındaki 10 çantada ve 1 çuvaldaki 260 pakette 158 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çanta ve çuvala kahve koyarak narkotik köpeğinin koku almasının önüne geçmek istediği belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında Adana'da durdurulan bir araçta 158 kilogram esrar bulunduğunu, 1 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

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