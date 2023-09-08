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        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

        Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:07
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        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iş adamı Faik Selçuk Kızılkaya'nın (50) merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

        Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla Kızılkaya'yı yakaladı.

        Kızılkaya'nın FETÖ'nün örgütsel toplantılarına katıldığı ve bağış adı altında para topladığı bildirildi.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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