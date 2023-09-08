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        Adana'da depremde yıkılan binanın birbirini suçlayan mühendisi ve müteahhidi hakim karşısında

        Adana'daki İhsan Bayram Apartmanı C Blok'unun Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılmasından birbirlerini sorumlu tutan tutuklu inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül'ün yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:20
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        Adana'da depremde yıkılan binanın birbirini suçlayan mühendisi ve müteahhidi hakim karşısında
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        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile müştekiler de mahkemede hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Gül, 16 Kasım 2000'de inşaatı sanık Ferit Işık'tan devraldığını ve binanın başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

        Emniyet aşamasında verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirten sanık Gül, şunları söyledi:

        "Bina benim devraldığım sırada C blok 4. kattaydı. Binadan kolon kesildiği iddialarının etraflıca araştırılmasını talep ediyorum. İddianamedeki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Sanık Işık ise savunmasında İhsan Bayram Apartmanı'nı kat karşılığı inşaat sözleşmesi karşılığında devrettiğini anlattı.

        Binanın inşaatını kendisinin yapmadığını savunan Işık, "İnşaatın teknik uygulama sorumluluğunu da üstlenmedim. İnşaat seyir defterinde benim imzam yoktur. Müteahhit Celal Gül'ün ticaret sicil kaydı da yoktur. Teknik uygulama sorumlusu olarak binanın inşaatında atılan imza da sahtedir. Bu imzayı Celal Gül ya da onun görevlendirdiği bir kimse atmıştır. Yapılan işler sahteciliğe dayandırılmıştır. Celal Gül hukuksuz bir şekilde bizim şirketimizin adını kullanmıştır. Mahkemeniz aracılığıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Ben suçsuzum. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Birbirlerini suçlamışlardı

        İhsan Bayram Apartmanı C Blok'unun depremde yıkılmasıyla ilgili 16 Şubat'ta tutuklanan Işık ve Gül, savcılık ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atmıştı.

        Işık, 1997'de arsa sahiplerinden muvafakatname alarak inşaata başlamak üzere proje hazırladığını ancak ekonomik nedenlerle bunu gerçekleştiremediğini, arsa sahiplerinin zorlaması üzerine projeyi Celal Gül'e devrettiğini ileri sürmüştü.

        Gül de yıkılan blokun inşaatını 4. kat seviyesinde devraldığını iddia etmişti.

        İnşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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