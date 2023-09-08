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        "Kuru Otlar Üstüne" filminin bilet geliri deprem bölgelerine ulaştırılacak

        Adana'da 18-24 Eylül'de düzenlenecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapacak "Kuru Otlar Üstüne" filminin gösteriminden elde edilecek gelir, deprem bölgelerine gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:36
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        "Kuru Otlar Üstüne" filminin bilet geliri deprem bölgelerine ulaştırılacak
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        Festival komitesinin açıklamasına göre, tüm etkinlik ve gösterimlerin ücretsiz olduğu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere yardımcı olabilmek amacıyla "İhtiyaç Haritası" ile işbirliği yapıldı.

        Bu kapsamda, 76. Cannes Film Festivali'nde, Merve Dizdar'a filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran Türkiye'deki ilk gösterimini festivalde yapacak "Kuru Otlar Üstüne" filminin bilet satışından elde edilecek gelir "İhtiyaç Haritası"na aktarılacak.

        İhtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatif olan İhtiyaç Haritası, elde edilen geliri afet bölgesinde depremzedeler için kullanacak.

        Yönetmen Ceylan'ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici'nin de katılacağı "Kuru Otlar Üstüne" filminin 22 Eylül Cuma günü 13.30'da yapılacak Türkiye prömiyerinin biletleri Mobilet üzerinde satılacak.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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