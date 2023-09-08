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        Adana'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:55
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        Adana'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Büyükdikili Mahallesi'ndeki atık lastiklerin olduğu bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Duman yükseldiği ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Alevler, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alındı.

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