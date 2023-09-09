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        Adana'da köprüde balık tutanlara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde baraj gölü üzerindeki köprüde oltayla balık tutarken otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 01:53 Güncelleme: 09.09.2023 - 01:53
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        Adana'da köprüde balık tutanlara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Çatalan Batı Köprüsü'nde Aslan T'nin kullandığı 06 CFC 268 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton mantarlara ardından da oltayla balık tutan 3 kişiye çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Aslan T'nin yapılan kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü gözaltına alındı.

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