Adana'da otomobilde 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
Adana'da 1 kilo 950 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri 34 DJG 558 plakalı otomobili merkez Yüreğir ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta 4 pakette 1 kilo 950 gram esrar bulundu.
Sürücü S.K. ile yanındaki B.P, Y.H. ve K.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.