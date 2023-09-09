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        Adana'da otomobilde 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

        Adana'da 1 kilo 950 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:09
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        Adana'da otomobilde 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri 34 DJG 558 plakalı otomobili merkez Yüreğir ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta 4 pakette 1 kilo 950 gram esrar bulundu.

        Sürücü S.K. ile yanındaki B.P, Y.H. ve K.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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