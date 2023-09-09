Adana'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan yangında kağıt fabrikasında hasar oluştu.
Giriş: 09.09.2023 - 17:52 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:52
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı.
İşletmede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.