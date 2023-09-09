Adana'da zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Giriş: 09.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:21
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 5 otomobil, 1 vinç ve 1 ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.