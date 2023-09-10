Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Türkiye Barolar Birliğinden depremzede vatandaşlar ve avukatlara destek

        SATUK TOPALOĞLU - Türkiye Barolar Birliği (TBB), 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde hem meslektaşları hem de afetzedelere desteğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:01 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Barolar Birliğinden depremzede vatandaşlar ve avukatlara destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBB, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, ev ve iş yerlerinin yıkıldığı "asrın felaketi"nden etkilenen illerde meslektaşlarına nakdi yardımın yanı sıra afetzedelere hukuki konularda destekte bulundu.

        Depremlerde ev ve çalışma ofisinin hasar görmesi nedeniyle 8 bin 306 avukat, Türkiye Barolar Birliğinin Sosyal ve Dayanışma Fonu'na başvuru yaptı. TBB'nin yetkili kurulları ise 7 bin 502 avukata nakdi olarak toplamda 75 milyon 29 bin lira ödeme gerçekleştirdi.

        Birlik, depremin ilk haftasında hazırladığı 20 bin Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi'ni afet bölgesindeki avukatlara ve vatandaşlara dağıttı.

        - Depremzedelere "Adli Yardım Servis Aracı" ile destek

        Öte yandan TBB, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) "Depremden Etkilenen Çocuklar ve Aileleri için Hukuki Güçlendirme, Yardım ve Koruma Programı" ile "Depremin Etkilerinin Ortadan Kaldırılmasında Kadınların ve Çocukların Desteklenmesi Programı" kapsamında 4 "Adli Yardım Servis Aracı" alacak.

        Bu araçlarla 31 Aralık'tan itibaren Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana ile deprem nedeniyle yoğun göç alan Ankara, Antalya ve Mersin'de 2026'ya kadar 12 bin kişiye hukuki bilgilendirme, 1000 dosyada ise mahkeme önünde temsil sağlanacak.

        TBB Başkanı Erinç Sağkan, AA muhabirine, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından hem idari hem de adli yargı süreçleriyle ilgili önemli ve yoğun bir sürecin yaşanacağını söyledi.

        Deprem bölgelerindeki temel ihtiyacın vatandaşın adalete erişimi olduğunu aktaran Sağkan, "Depremzede bütün yurttaşlarımızın ekonomik olarak ihtiyaç içerisinde bulundukları tartışmasız. Onları, ücretlerini veremedikleri için avukatsız bırakmak tabii ki böyle bir durumda adil bir yargılamadan söz etme şansımızı da ortadan kaldırır. O sebeple Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde öncelikle suçüstü ödeneği kapsamında, tüm dosyaların adli kapsamında baro tarafından görevlendirilen avukatlarla yürütülmesinin zorunluluğunun altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

        Sağkan, deprem bölgesindeki vatandaşlar için hukuk rehberi hazırladıklarını, hem ceza hem de hukuk yargılamaları bakımından haklarını hatırlatan yayınlar çıkarttıklarını belirtti.

        Depremzedeleri bilgilendirme faaliyetlerinin yanında bölgedeki meslektaşlarıyla ilgili de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sağkan, ekonomik olarak bütün güçlerini deprem bölgesindeki meslektaşlarına ayırdıklarını ancak bunun son derece yetersiz olduğunun da farkında olduklarını dile getirdi.

        Erinç Sağkan, şunları kaydetti:

        "Bu sebeple gerçekten depremzede yurttaşlarımızın adalete erişimi bakımından deprem bölgesindeki meslektaşlarımızın çalışabilecekleri ofis ortamına ihtiyaçları var. Bu anlamda taleplerimizi Adalet Bakanlığına ilettik. Deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın adalete erişimini sağlamak istiyorsak öncelikle oradaki avukatların bu mesleğin onuruna uygun çalışma şartlarını kurmamız gerekiyor. Bizim gücümüz buna bir yere kadar yetiyor. Ancak daha ötesini karşılama şansımız yok. Şu anda binlerce meslektaşımız dilekçe hazırlayacak ofis bulamıyor. Ancak bu sorun sadece mesleki bir sorun değil. Bu sorun aynı zamanda oradaki yurttaşlarımızın adalete erişim sorununa tekabül etmektedir."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?

        Benzer Haberler

        Adana'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        MHP Adana İl Başkanlığına Yusuf Kanlı yeniden seçildi
        MHP Adana İl Başkanlığına Yusuf Kanlı yeniden seçildi
        Adana'da zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
        Adana'da zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
        Adana'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Depremde strese girip sürekli hastalanan kedi antidepresan tedavisiyle sağl...
        Depremde strese girip sürekli hastalanan kedi antidepresan tedavisiyle sağl...
        Adana'da otomobilde 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
        Adana'da otomobilde 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi