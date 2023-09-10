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        Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü uzmanlarına eğitim verildi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü uzmanlarına yönelik "oyun terapisi eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:35
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü uzmanlarına eğitim verildi
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        Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde yapılan programa müdürlükte görevli uzmanlar katıldı.

        Katılımcılara, kurum bakımındaki ve depremzede çocukların ruh sağlığının artırılması için "oyun terapisi eğitimi" verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, eğitimin, çocukların yaşadığı travmaların etkisinin azaltılması ve çalışanların gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

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