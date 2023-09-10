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        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 21:58 Güncelleme: 10.09.2023 - 22:06
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        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
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        Toros Mahallesi'nde bulunun bir binanın sakinleri 6'ncı kattaki evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle Çukurova Belediyesine başvurdu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

        Ekiplerin uzun uğraşlarıyla toplanan 20 tona yakın çöp, kamyonetlerle döküm alanına taşındı.

        Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

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