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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de öğrenciler dersbaşı yaptı

        Adana, Mersin ve Osmaniye'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:32 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:32
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de öğrenciler dersbaşı yaptı
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        Adana'da kent genelinde bulunan 1605 okuldaki 21 bin 871 derslik, yeni eğitim öğretim dönemi için hazır hale getirildi. Kentte 519 bin öğrenci ve 34 bin 116 öğretmen ile yönetici dersbaşı yaptı.

        Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'nda düzenlenen törenin ardından öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde sınıflara alındı.

        - Mersin

        Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Barbaros İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yeni eğitim öğretim yılına ayrı bir heyecanla girdiklerini söyledi.

        Kentteki okulların eğitim yılına hazır olduğunu aktaran Pehlivan, "Bugün itibarıyla 1403 okulumuzda 400 bin öğrencimiz, 30 bin 500 öğretmenimiz ve 16 bin 500 derslikle eğitim öğretimi başlatıyoruz." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da konuşma yaptığı programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin duygularını paylaştı, şiir okudu.

        Programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu.

        Katılımcılar, törenin ardından sınıfları gezdi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 651 eğitim kurumunda 8 bin 336 öğretmen ve 136 bin 186 öğrenci dersbaşı yaptı.

        Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Ülkü İlkokulu'nda tören düzenlendi.

        Vali Erdinç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde zarar gören eğitim kurumlarının büyük bölümünün eksiklerini giderdiklerini söyledi.

        Ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini ve yerine yenisini yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Vali Yılmaz, "Eğitim öğretimde Osmaniye olarak gerçekten Türkiye'de öncü olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu dönem üniversiteye giriş sınavlarındaki başarı konusunda yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye'de ilk 13 il içinde yer alıyoruz. Bu başarıyı gösteren başta çok kıymetli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize, kıymetli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, şiirler okundu. Vali Yılmaz'ın ilk ders zilini çalmasıyla havaya balonlar bırakıldı.

        Yılmaz ve protokol üyeleri tören sonunda sınıfları gezerek öğrencilere kitap hediye etti.

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