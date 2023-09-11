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        Adana'da sırt çantasında esrar bulunan zanlı tutuklandı

        Adana'da sırt çantasında 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:09
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        Adana'da sırt çantasında esrar bulunan zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Merkez Otogarı'nda otobüs bekleyen bir kişinin sırt çantasını aradı.

        Çantada, kahve paketlerine yerleştirilmiş 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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