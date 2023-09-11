TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası'nın maç programı açıklandı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, TSYD Nihat Geven Tesisleri'nde turnuvayla ilgili düzenlenen basın toplantısında, 20 yıl sonra tekrar organize edilen etkinliğin özlemine son vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Turnuvayı gelecek yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını belirten Çetin, bu yıl organizasyonda mücadele edecek 4 takımın da değerli olduğunu aktardı.

Çetin, Sultanlar Ligi'nin dünyanın en iyi liglerinden olduğunu ifade ederek, Çukurova Belediyespor takımıyla ilgili şöyle konuştu:

"Adana sporda çok büyük değerler yetiştirmiştir. İstiyorum ki Adana'dan çok daha fazla voleybolcular çıksın. Takımımızın ilk 6'sının Çukurovalı çocuklarımız olduğunu görürsem çok daha mutlu olacağım. Takımın kente kattığı değeri tarif edemem. Oyuncularımıza güveniyoruz. Geçen sene kaçırdığımız ilk 6 hedefini bu yıl yakalayacaklarına inanıyorum."

TSYD Adana Şube Başkan Vekili Engin Kanber de Adana'ya voleybolda bir takım kazandırdığı için Başkan Çetin'e teşekkür etti.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, organizasyonun tekrar hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, takımlara başarılar diledi.

- Başantrenör Uysal: "Turnuva sayesinde Adana'da çalışmış olacağız"

Çukurova Belediyespor Başantrenörü Mustafa Umut Uysal da turnuvanın önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Uysal, "Hazırlık için Adana dışına gitmemiz gerekiyordu. Bu turnuva sayesinde Adana'da çalışmış ve seyircimizle erken buluşmuş olacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Elimizde güçlü ve rotasyonlu bir takım var. Yaş ortalamamız şu an 20. Hedefimiz ilk senede kaçırmış olduğumuz play-off ve daha sonra Avrupa kupaları. Bu yıl Avrupa kupasına gitmeyi çok istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde." ifadelerini kullandı.

Çukurova Belediyespor kaptanları Hazal Selin Uygur ve Nur Sevil Aydınlar Gökbudak da toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- Turnuvanın maç programı

ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvanın maç programı şöyle:

15 Eylül Cuma:

16.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-PTT

18.00 Çukurova Belediyespor-Karayolları

16 Eylül Cumartesi:

13.30 Karayolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop

16.00 Çukurova Belediyespor-PTT

17 Eylül Pazar:

13.00 PTT-Karayolları

15.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop