Seyhan Belediyesinden "Çocuk Trafik Eğitim Parkı"

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürselpaşa Mahallesi'nde 4 bin 500 metrekarelik alanda parkın kurulum çalışmaları sürüyor.

Bu ay sonunda hizmete açılacak parkta, eğitim binası, 6-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik kütüphane ve kafe bulunuyor.

Parkta çocuklar, yaş gruplarına göre akülü ve pedallı araçlarla trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, görev süreleri içerisinde ilçeye 64 yeni park kazandırdıklarını belirtti.