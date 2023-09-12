Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da trafik yoğunluğu havadan ve karadan denetlendi

        Adana'da, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yollarda oluşan araç yoğunluğuna karşı havadan ve karadan denetim yapılarak trafik akışı sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da trafik yoğunluğu havadan ve karadan denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kent genelinde bulunan 1605 okulda 519 bin öğrenci ve 34 bin 116 öğretmen ile yönetici yeni eğitim öğretim döneminde dersbaşı yapmasıyla ana yollar, bulvarlar ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun şehir merkezindeki bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluştu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince de karadan ve havadan helikopterle denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, yoğunluğun oluştuğu noktalarda araçların geçişlerini düzenleyerek trafik akışını sağladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        Libya'da sel felaketi: 2 bini aşkın kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 2 bini aşkın kişi öldü!
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!

        Benzer Haberler

        Adana'daki cinayetle ilgili aranan zanlıyı özel ekip yakaladı
        Adana'daki cinayetle ilgili aranan zanlıyı özel ekip yakaladı
        Adana'da silahlı saldırıda 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava
        Adana'da silahlı saldırıda 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında soruları yanıtladı:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında soruları yanıtladı:
        Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Adana'da çıkan anız yangını söndürüldü
        TSYD Adana Şubesi Kupası, 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek
        TSYD Adana Şubesi Kupası, 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek