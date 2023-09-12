Adana'da trafik yoğunluğu havadan ve karadan denetlendi Adana'da, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yollarda oluşan araç yoğunluğuna karşı havadan ve karadan denetim yapılarak trafik akışı sağlandı.

Kent genelinde bulunan 1605 okulda 519 bin öğrenci ve 34 bin 116 öğretmen ile yönetici yeni eğitim öğretim döneminde dersbaşı yapmasıyla ana yollar, bulvarlar ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun şehir merkezindeki bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince de karadan ve havadan helikopterle denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, yoğunluğun oluştuğu noktalarda araçların geçişlerini düzenleyerek trafik akışını sağladı.