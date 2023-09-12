Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

        Adana'da yağma ve tefecilik suçlarına karıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yağma ve tefecilik suçlarına karışarak haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler 8 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda şüphelilerden 7'si yakalandı.

        Aramalarda ruhsatsız tabanca, 203 mermi, 1 milyon 750 bin lira tutarında çek, alacak notlarının bulunduğu defter ve farklı kişilere ait 2 kredi kartı ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyete götürüldü.

        Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Orman deposunda hortum çıktı!
        Orman deposunda hortum çıktı!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi

        Benzer Haberler

        Adana'da 'yağma' ve 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
        Adana'da 'yağma' ve 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
        Kamyonetteki infazda 'intikam cinayeti' şüphesi
        Kamyonetteki infazda 'intikam cinayeti' şüphesi
        Adana'da trafik yoğunluğu havadan ve karadan denetlendi
        Adana'da trafik yoğunluğu havadan ve karadan denetlendi
        Adana'daki cinayetle ilgili aranan zanlıyı özel ekip yakaladı
        Adana'daki cinayetle ilgili aranan zanlıyı özel ekip yakaladı
        Adana'da silahlı saldırıda 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava
        Adana'da silahlı saldırıda 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında soruları yanıtladı:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında soruları yanıtladı: