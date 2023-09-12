Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polise dava

Adli kontrol tedbiri uygulanan ve KHK ile meslekten ihraç edilen İ.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık M.Ö, "Sanık İ.A'yı örgütsel faaliyetlerinden ötürü tanıyorum. Kendisi ile örgüt abisinin düzenlediği sohbet toplantılarına katıldık. İ.A'nın kendi evinde de örgütsel sohbet toplantıları düzenleniyordu. İ.A. daha sonra başka bir örgüt abisinin grubuna dahil olmuştu." beyanında bulundu.

Sanığın FETÖ içinde kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği ve diğer "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu aktarıldı.

İddianamede, sanığın veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle ve hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan adli işlem yapılan, örgüt içinde mahrem imam olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. ile irtibatının belirlendiği, cep telefonunun incelemesinde "F serisi 1 dolar" fotoğrafı tespit edildiği, bunu örgütsel faaliyetler için cep telefonunda bulundurduğu ve bu şekliyle örgüte bağlanıp, örgütte sorumluluk üstlendiği dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede yer verilen savunmasında suçlamaları reddeden sanık İ.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.