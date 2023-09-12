Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polise dava

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen eski polis sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polise dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adli kontrol tedbiri uygulanan ve KHK ile meslekten ihraç edilen İ.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık M.Ö, "Sanık İ.A'yı örgütsel faaliyetlerinden ötürü tanıyorum. Kendisi ile örgüt abisinin düzenlediği sohbet toplantılarına katıldık. İ.A'nın kendi evinde de örgütsel sohbet toplantıları düzenleniyordu. İ.A. daha sonra başka bir örgüt abisinin grubuna dahil olmuştu." beyanında bulundu.

        Sanığın FETÖ içinde kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği ve diğer "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu aktarıldı.

        İddianamede, sanığın veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle ve hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan adli işlem yapılan, örgüt içinde mahrem imam olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. ile irtibatının belirlendiği, cep telefonunun incelemesinde "F serisi 1 dolar" fotoğrafı tespit edildiği, bunu örgütsel faaliyetler için cep telefonunda bulundurduğu ve bu şekliyle örgüte bağlanıp, örgütte sorumluluk üstlendiği dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        İddianamede yer verilen savunmasında suçlamaları reddeden sanık İ.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Maçta 4 gol var!
        Maçta 4 gol var!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        Adana'da "Üniversite Güvenliği ve Öğrenci Yurt Sorunları Toplantısı" yapıld...
        Adana'da "Üniversite Güvenliği ve Öğrenci Yurt Sorunları Toplantısı" yapıld...
        Kostümleriyle geldikleri Seyhan Nehri'nde kürek sörfünü festivale çevirdile...
        Kostümleriyle geldikleri Seyhan Nehri'nde kürek sörfünü festivale çevirdile...
        Çocuklara özel geleneksel basketbol kampı düzenlendi
        Çocuklara özel geleneksel basketbol kampı düzenlendi
        Adana'da 'yağma' ve 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
        Adana'da 'yağma' ve 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
        Adana'da yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
        Adana'da yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
        Kamyonetteki infazda 'intikam cinayeti' şüphesi
        Kamyonetteki infazda 'intikam cinayeti' şüphesi