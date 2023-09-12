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        Adana'da "Üniversite Güvenliği ve Öğrenci Yurt Sorunları Toplantısı" yapıldı

        Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, üniversite güvenliği ve öğrenci yurtları sorunları değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:38
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        Adana'da "Üniversite Güvenliği ve Öğrenci Yurt Sorunları Toplantısı" yapıldı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'nın üniversite öğrencilerine çok sayıda avantaj sunduğunu belirtti.

        Kentte eğitim ve öğrenim görecek öğrencilere karşı kurumların bazı sorumluluklarının olduğunu kaydeden Vali Köşger, "İlgili kurumlarımızla işbirliği içinde öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması, ilimizde bulundukları süre zarfında huzur içinde eğitimlerini tamamlamaları ve bu süreçte de barınmayla ilgili bir sorun yaşamamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar katıldı.

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