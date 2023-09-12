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        Yüreğir'de metruk binaların yıkımı sürüyor

        Yüreğir Belediyesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 4 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:36
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        Yüreğir'de metruk binaların yıkımı sürüyor
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde

        süren dönüşüm kapsamında metruk binaların yıkımları devam ediyor.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallede 4 binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yıkım çalışmalarında artık sona geldiklerini belirterek, "İki bina kaldı. Yıkımların ardından mahalle sakinlerimizle istişare ederek çok yakında bu alanda insanlarımızın güzel bir şekilde vakit geçirecekleri peyzaj alanları, sosyal donatılar oluşturmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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