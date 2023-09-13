Adana'da "uygun fiyattan otomobil alma vaadiyle dolandırıcılık" iddiasına 7 yıl hapis Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi uygun fiyattan otomobil alma vaadiyle 279 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 7 yıl hapis ile 600 bin lira adli para cezası verildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:52 facebook

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