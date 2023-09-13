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        Adana'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Adana'da İlköğretim Haftası dolayısıyla törenler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:32
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        Adana'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve beraberindeki heyet, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

        Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'nda da 2023-2024 eğitim öğretim yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, en önemli gücün iyi eğitilmiş genç nüfus olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin iklim ve coğrafya gibi çeşitli açılardan üstünlükleri olduğunu ifade eden Köşger, şöyle konuştu:

        "En önemli zenginliğimiz, bizim bu genç nüfusumuzu iyi yetiştirebiliyor olmamız. Milletlerarası yarışta da onların önüne bizi geçirecek olan husus bu. Cumhuriyetin ilk yüzyılında bu anlamda oldukça güzel sınavlar verildi, bugüne geldik. Çocuklarımızı kendi özünden, köklerinden, değerlerinden koparmadan çağın bilgisiyle ve teknolojisiyle buluşturacağız. Bizi biz kılan değerleri asla unutmadan, ihmal etmeden günün bilgisiyle ve koşullarıyla çocuklarımızı donatacağız. Bunda da en önemli vazife tabii ki öğretmenlerimize ve ailelerimize düşüyor."

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de eğitim altyapısının güçlendirilmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Eğitime erişimin yanı sıra her alanda kalitenin artırılmasının en öncelikli gündem maddesi olduğunu aktaran Tevke, "Geleceği kuracak yeni nesillere hakları olan daha kaliteli eğitim imkanı sağlamanın yollarını bulmak, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek, ülkemizi çağdaş uygarlığın önemli bir unsuru haline getirmek hepimizin birinci meselesi olmalıdır." dedi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekipleri gösteri sundu.

        Tören sonrası Vali Köşger ile beraberindekiler sınıfları ve kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti, hediyeler dağıttı.

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