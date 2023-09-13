30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında festivalin 30'uncusunu düzenlemenin ayrı onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Bu yıl festivalde ödül miktarının yaklaşık 1 milyon 285 bin lira olduğunu belirten Karalar, şöyle devam etti:

"18 Eylül'de yapacağımız festival açılışında Orhan Kemal adına vereceğimiz Emek Ödülleri'ni bu yıl, Türk sinemasına sesiyle katkı sunan Belkıs Özener ile yazar ve yönetmen Ahmet Soner'e takdim edeceğiz. Onur Ödülleri de bu yıl Perran Kutman ve Cihan Ünal'a sunulacak. Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin prömiyeri Türkiye'de festivalimizde yapılacak. Gösterime yönetmen Ceylan ve film ekibi de katılacak. Festivalde birçok etkinliğimiz ücretsiz olacak. Festivalin bu yılki bütçesi ise yaklaşık 20 milyon lira."

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise kendilerine destek veren kent halkına ve gazetecilere teşekkür ederek, görkemli ve etkili bir festival yapmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Festival Yönetim Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk de festivale birçok ünlü ismin katılacağını belirterek, "Yapılacak film gösterimlerine katılım yoğun olacaktır. İzdiham olsun, Adanalılar sinemayı şenlik haline getirsin. Festivalde Yılmaz Güney de unutulmadı. 9 Eylül'de ölüm yıl dönümüydü. Yılmaz'a adanmış özel gösteriler ve paneller olacak." dedi.

Toplantıya, Festival Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan da katıldı.