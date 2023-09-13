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        Adana'da parkta gencin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta çıkan kavgada bir genci tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:32
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        Adana'da parkta gencin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası
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        12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.T, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık ile maktul arasında birbirlerinin evine silahlı saldırı meselesi nedeniyle önceye dayalı husumet bulunduğunu ve K.T. ile Muhammet Saydam'ın bu konuda zaman zaman tartıştıklarını belirtti.

        Savcı ayrıca olay günü de K.T'nin bu konuyu konuşmak için Muhammet Saydam ile Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta buluştuğunu, burada ikili arasında yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla Saydam'ı öldürdüğünü ve motosikletle olay yerinden kaçıp arkadaşının evinde saklandığını anlatarak, sanık K.T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mütalaaya karşı savunması alınan sanık K.T, maktul Muhammet Saydam'ın evinin kurşunlanmasıyla ilgili kendisini sorumlu tuttuğunu belirterek, "Muhammet Saydam bana silah doğrulttuğu sırada ben de ona doğru bir el ateş ettim. Kendimi savunmak için maktule ateş ettim. Aleyhe olan beyanlarını kabul etmiyorum. Önceki celselerde yaptığım savunmaları tekrar ediyorum. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliye ve beraat talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Maktul Muhammet Saydam'ın babası Yaşar Saydam ise şikayetçi olduğu sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği K.T'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirdi. Sanığa "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası veren heyet, toplam 19 yıl hapse çarptırdığı K.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta, 8 Haziran 2022'de Muhammet Saydam'ın tabancayla öldürülmesiyle ilgili firari şüpheli K.T. arkadaşına ait merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evde yakalanmış, 11 Haziran 2022'de tutuklanmıştı.

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