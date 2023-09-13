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        Adana Valisi Köşger, depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin kaldığı konteyner kentte ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:57
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        Adana Valisi Köşger, depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Şambayadı Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi.

        Köşger, 6 Şubat'ta dünyada eşi benzeri görülmemiş çok büyük bir felaket yaşadığını, bu felaketin ardından ülkece çok zor günler geçirildiğini belirtti.

        Depremin izlerini silmek için çalışacaklarını ifade eden Köşger, daima depremzede vatandaşların yanında olacaklarını kaydetti.

        Köşger, depremzedeleri ziyaretinin ardından TOKİ tarafından yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

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