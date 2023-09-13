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        Adana'da kreşlere dijital bağımlılık ve korunma yolları konusunda konferans verildi

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentteki kreşlere, dijital bağımlılık ve korunma yolları konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:35
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        Adana'da kreşlere dijital bağımlılık ve korunma yolları konusunda konferans verildi
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        Çukurova Kalkınma Ajansı'nda özel kreş gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine yönelik olarak "İnternetin Bilinçli Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı" konulu program düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, 0-6 yaş aralığının çok kritik bir dönem olduğunu belirtti.

        İnternette herkesin dijital ayak izi bırakması noktasında dijital bağımlılık kavramının önem kazandığını aktaran Özer, şöyle konuştu:

        "Bugün uzmanlar, madde ve uyuşturucu bağımlılığıyla dijital bağımlılığın aynı seviyede olduğunu söylüyor. Bu çok dramatik bir cümle ve önlem alınması gereken bir kavram. Bir bağımlılık dediğimiz zaman sadece madde ve uyuşturucu bağımlılığı anlamıyoruz, sosyal medya bağımlılığı ve dijital bağımlılık da bunların içerisinde. Sanal dünya çocukları sarsıyor. Bunun önlemini almak, rehberlik çalışmaları yapmak son derece önemli. Burada ebeveynlere de çok önemli bir rol düşüyor."

        Özer, çocukların korunması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımız büyük bir sanal otobandalar. Bu sanal otobanda birilerine çarpmamaları imkansız. Küresel dünyada zamanların ve mekanların bu kadar kısaldığı bir ortamda bizlere de çok iş düşüyor." dedi.

        Psikolog Emine Durukan Uçar da dijital bağımlılık konusunda katılımcılara bilgi verdi.

        Uçar, internet ve teknoloji konularında ailelerin çocuklara rol model olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

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