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        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:51
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        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz R.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık R.Ö. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık H.P'nin ifadelerine yer verildi.

        R.Ö'nün sohbet toplantıları düzenlediğini belirten tanık, "Ben Çukurova Üniversitesini kazanınca R.Ö. ile Adana'da buluştum. Benim kaldığım örgüte ait ev ile kendisi ilgileniyordu. R.Ö. örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütüyordu. Faaliyetlerimle ilgili tuttuğum çeteleyi R.Ö'ye teslim ediyordum." ifadelerini kullandı.

        İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen R.Ö'nün "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı bilgisi aktarıldı.

        Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, ByLock yazışmalarında adının geçtiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı belirtilen iddianamede, R.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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