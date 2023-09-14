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        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:25 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:34
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        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde plakası olmayan motosikletteki Berat Çetiner (25) ve Teyman C. (23), aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen A.Y'nin bulunduğunu öğrendikleri yere gitti.

        Burada birbirlerine tabancalarla ateş açan taraflardan Berat Çetiner ve Teymen C. yaralandı.

        Yaralılardan Çetiner kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

        Polis, olaya karışan A.Y'yi gözaltına aldı.

        Olay yerindeki incelemede, 10'dan fazla boş tabanca mermisi kovanı bulundu.

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