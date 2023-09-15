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        Adana'da kavga sırasında oğlunun elindeki silahı almak isterken vurulan kişi öldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde kendisiyle kavga eden kişiye ateş açan oğlunun elindeki silahı almak isterken vurulan kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 06:50 Güncelleme: 15.09.2023 - 06:50
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        Adana'da kavga sırasında oğlunun elindeki silahı almak isterken vurulan kişi öldü
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        Alınan bilgiye göre, Akçatekir Mahallesi'nde bir restoranda, esnaf Bülent K. ve Süleyman A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent K'nin oğlu A.K. (17) babasıyla kavga eden Süleyman A'ya ateş etmeye başladı.

        Arbede sırasında olayın büyümemesi için oğlunun elinden silahı almak isteyen Bülent K, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bülent K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bacağından yaralanan Süleyman A. ise hastaneye kaldırıldı.

        A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

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