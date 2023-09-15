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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da 31 milyon 51 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 890 kilogram tütünün ele geçirildi, gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:08
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Ekipler, aramalarda 9 milyon 225 bini doldurulmuş 31 milyon 51 bin makaron, 890 kilogram tütün ve 3 sigara dolum makinesi ele geçirdi.

        Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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