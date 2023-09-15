Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Adana'da 31 milyon 51 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 890 kilogram tütünün ele geçirildi, gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler, aramalarda 9 milyon 225 bini doldurulmuş 31 milyon 51 bin makaron, 890 kilogram tütün ve 3 sigara dolum makinesi ele geçirdi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.