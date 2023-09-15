Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanığa müebbet talebi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tabancasının kazara ateş alması sonucu arkadaşını öldürdüğünü öne süren tutuklu sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanığa müebbet talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüreğir Devlet Hastanesine 7 Mart'ta tabancayla vurulmuş halde getirilen Fırat Bolkan'ın (21) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

        Bolkan'ı hastaneye bırakıp kaçan ve polislerce 8 Mart'ta yakalandıktan sonra hakimlikçe tutuklanan Furkan P. hakkındaki iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Bolkan ve Furkan P. ile iki arkadaşlarının yemek için buluştukları, daha sonra 4 kişinin otomobille sanığın Serinevler Mahallesi'ndeki evine gittikleri belirtildi.

        Furkan P'nin evinden ruhsatsız tabancasını alıp otomobile bindiği ve bir süre sonra araç seyir halindeyken tabancasını Bolkan'a doğrultup ateş ettiği iddianamede anlatıldı.

        İddianamede, sanığın Bolkan'ı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne bırakıp kaçtığı, yapılan tetkiklerde maktulün henüz hastaneye ulaştırılmadan yaşamanı yitirdiğinin belirlendiği kaydedildi.

        Furkan P'nin olay sonrası ruhsatsız tabancasını Yavuzlar Mahallesi'ndeki sulama kanalına attığı bildirilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde yeni aldığı tabancayı arkadaşına gösterdiği sırada silahın kazara ateş aldığını ve Bolkan'ın vurulduğunu öne süren tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı

        Benzer Haberler

        Minibüste döşemenin içindeki uyuşturucuyu 'Oscar' buldu
        Minibüste döşemenin içindeki uyuşturucuyu 'Oscar' buldu
        Adana´da kaçak sigara ve makaron operasyonu
        Adana´da kaçak sigara ve makaron operasyonu
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da 20 kilo 700 gram esrar bulunan minibüsün sürücüsü tutuklandı
        Adana'da 20 kilo 700 gram esrar bulunan minibüsün sürücüsü tutuklandı
        Adana'da kavga sırasında oğlunun elindeki silahı almak isterken vurulan kiş...
        Adana'da kavga sırasında oğlunun elindeki silahı almak isterken vurulan kiş...
        Olayın büyümesini engellemek isterken, kazara oğlunun silahından çıkan kurş...
        Olayın büyümesini engellemek isterken, kazara oğlunun silahından çıkan kurş...