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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, terör örgütü PKK/YPG soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:41
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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 16 Kasım 2022'de adli kontrol tedbiri altına alınan S.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        S.Ş. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği iddianamede belirtildi.

        PKK/YPG içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, bölgede örgüte eleman temin ettiği, hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede tünel kazma faaliyeti yürüttüğü, sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı anlatılan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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