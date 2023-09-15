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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:09
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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Çaylı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 3 iş makinesi ve 50 personel sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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