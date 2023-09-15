Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 15.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:09
Çaylı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 3 iş makinesi ve 50 personel sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.