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        Adana'da çaldıkları otomobille kaçarken polise ateş eden 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

        Adana'da çaldıkları otomobille kaçarken polise eden 2 şüpheli, kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 23:31 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:35
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        Adana'da çaldıkları otomobille kaçarken polise ateş eden 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
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        Adana'da çaldıkları otomobille kaçarken polise eden 2 şüpheli, kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevindeki polisler, hakkında çalıntı ihbarı bulunan 34 PEH 48 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan araçta bulunan 4 şüpheli kaçtı.

        Polislere ateş ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden 2'si kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından otomobil, emniyetin otoparkına çekildi.

        Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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