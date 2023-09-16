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        Adana'da hafif ticari araçta 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

        Adana'da hafif ticari araçta 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:19
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        Adana'da hafif ticari araçta 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
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        Adana'da hafif ticari araçta 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.

        Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurdukları araçta narkotik dedektör köpeği "Uzi" ile arama yaptı.

        Köpeğin, aracın bagajındaki kolilere tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 25 kilo 700 gram esrar bulundu.

        Sürücü Ö.İ. ve beraberindeki B.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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