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        Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Adana'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:28
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        Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Adana'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri adreslere baskın yaptı.

        Yapım aşamasında ve satışa hazır olmak üzere toplam 6 bin 270 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 230 litre etil alkol, 232 içki kiti bulundu.

        Başka adreslerde yapılan aramalarda da gümrük kaçağı 65 şişe içki ve 3 bin 853 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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