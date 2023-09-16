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        Devlet desteğiyle önce süt üretim çiftliğine, sonra düve merkezine sahip oldu

        ÖMER FANSA - Adana'da 11 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle kurduğu çiftlikte süt üretimi yapan girişimci Ali Acembekiroğlu, 6 yıl önce de aynı yöntemle kurduğu gebe düve merkezi aracılığıyla hayvancılık sektörüne katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:33
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        Devlet desteğiyle önce süt üretim çiftliğine, sonra düve merkezine sahip oldu
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        ÖMER FANSA - Adana'da 11 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle kurduğu çiftlikte süt üretimi yapan girişimci Ali Acembekiroğlu, 6 yıl önce de aynı yöntemle kurduğu gebe düve merkezi aracılığıyla hayvancılık sektörüne katkı sağlıyor.

        Akaryakıt istasyonu işletmecisi 70 yaşındaki Acembekiroğlu, 2012 yılında üretime yönelme düşüncesiyle hayvancılık yapmaya karar verdi.

        O dönem Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilen destekle ABD'den 480 büyükbaş hayvan getiren Acembekiroğlu, "Ali Baba Süt ve Süt Ürünleri" firmasını kurarak Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi'nde "Ali Baba'nın Çiftliği" adını verdiği tesiste süt üretimine başladı.

        Geçen sürede işine devam eden Acembekiroğlu, Bakanlığın 2017 yılında hayata geçirdiği "Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi" projesine başvurdu.

        Proje kapsamında 500 düve temin eden Acembekiroğlu, çiftliğinde yılda ortalama 2 bin başa kadar çıkan hayvan sayısına ulaştı.

        Bakanlıktan aldığı destekle bugüne kadar 1017 gebe düveyi yetiştirip satışını yapan Acembekiroğlu, yine bu destekle süt ürünleri konusunda da işi geliştirip kapasitesini artırdı, tereyağı ve peynir üretimine başladı.

        2019'da keçi yetiştiriciliğine başlayıp halen 350 baş keçiden elde ettiği sütle dondurma ve peynir imalatı yapan Acembekiroğlu, ürünleri Adana ve Mersin'de kurulan merkezlerle tüketiciye perakende olarak ulaştırıyor.

        - "Senede 350-400 gebe düve yetiştiriyoruz"

        Acembekiroğlu, AA muhabirine, hayvancılık tecrübesi olmamasına rağmen bu işe başladığında insan kaynağına önem vererek işletmeyi kurduğunu söyledi.

        2012'de 480 hayvanla başladığı işinde 2017 yılında aldığı destekle çiftliğini Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi haline getirdiğini anlatan Acembekiroğlu, "Biz şu anda damızlık düve merkeziyiz. Senede 350-400 gebe düve yetiştiriyoruz. Bunların önemli bir kısmını iç piyasaya satıyoruz. Hayvanlarımız talep görüyor. Bilhassa Ege, Marmara Bölgesi'ndeki yetiştiriciler düvelerini bizden alıyorlar. Düvenin yanı sıra bir o kadar da erkek olarak tosun yetiştiriyoruz." dedi.

        Acembekiroğlu, çiftlikte embriyo transferi yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Sürümümüzde 25 kadar embriyo transferiyle dünyaya gelmiş buzağımız, halen de 50 kadar embriyo transferi yapılmış taşıyıcı hayvanımız var. Embriyo transferine önem veriyoruz. Aslında Türkiye'de hayvancılıkta devlet olarak da hükümet olarak da desteklenmesi gereken en önemli konu bence bu olmalı. Kendini ispat etmiş çiftliklere embriyo transferi yapmak üzere destek verilmeli."

        - Kapasite artıyor

        Acembekiroğlu, firma olarak Türkiye markası haline geldiklerini, bu kapsamda büyüme kararı verip çiftliğin yanında kendi kaynaklarıyla 400 başlık yeni bir ahır yapmaya başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Akaryakıt istasyonu çalıştırırken para kazanıyordum ama beni çok tatmin etmiyordu çünkü direkt ürettiğim şeyi görmüyordum. İnsanlar arabasına mazotu, benzini alıp çekip gidiyordu ama burada ben hayvan üretiyorum, süt üretiyorum, tereyağı üretiyorum, dondurma üretiyorum. İşletme merkezinde yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bir de pazarlama ağını düşündüğümüz zaman onlarla 130-150 kişiyiz. Böyle bir üretim yapmış olmam bana büyük bir zevk veriyor. Hayvanın da çiftliğin de hemen hemen her şeyinden yararlanmaya çalışıyoruz. Ekonomiye katkıda bulunuyoruz, bu da beni mutlu ediyor."

        - Çiftlik kendi elektriğini üretiyor

        Halihazırda 120 dönüm alana sahip çiftlikte, ahırların çatısına kurulan güneş enerjisi sistemiyle ihtiyaç duyulan elektrik üretilirken, doğal su kaynağının beslediği ve yağmur sularının tutularak aktarıldığı gölet de çiftlikte kullanılıyor.

        Hayvanların yemleri yine çiftlik içinde kurulan tesiste üretiliyor, atıkları da meyve bahçesinde gübre olarak değerlendiriliyor.

        Kentte istihdama da önemli katkı sunan firma, günde ortalama 27 bin litre süt üretim kapasitesiyle hizmet veriyor.

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