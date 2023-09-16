Yüreğir'de "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği yapıldı
Yüreğir Belediyesince, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı.
Yüreğir Belediyesince, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atık farkındalığı oluşturmak ve çöp kirliliği konusunda bilinç yaratmak için Kışla Mahallesi çamlık alanında etkinlik gerçekleştirildi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Kızılay Yüreğir Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar çevreye zararlı atıkları topladı.
Etkinliğe Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, Türk Kızılay Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül, hastane ve belediye çalışanlarıyla gönüllüler katıldı.