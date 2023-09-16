Adana'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Topalak Mahallesi'nde topraklı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.