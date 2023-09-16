Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 62 Ndiaye), Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Dk. 85 Nani), Belhanda (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 82 Yusuf Barasi)
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 75 Gökcan Kaya), Welinton, Rassoul (Dk. 68 Berkay Sülüngöz), Sequeirra, Romero, Fredrik Midtsjö (Dk. 46 Vukoviç), Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 75 Diaby), Erencan Yardımcı (Dk. 46 Görkem Bitin), Thuram
Goller: Dk. 16 ve Dk. 41 Niang, Dk. 88 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Rassoul, Dk. 90+5 Romero (Pendikspor)
ADANA