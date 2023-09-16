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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:22 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:22
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 62 Ndiaye), Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Dk. 85 Nani), Belhanda (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 82 Yusuf Barasi)

        Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 75 Gökcan Kaya), Welinton, Rassoul (Dk. 68 Berkay Sülüngöz), Sequeirra, Romero, Fredrik Midtsjö (Dk. 46 Vukoviç), Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 75 Diaby), Erencan Yardımcı (Dk. 46 Görkem Bitin), Thuram

        Goller: Dk. 16 ve Dk. 41 Niang, Dk. 88 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+3 Rassoul, Dk. 90+5 Romero (Pendikspor)

        ADANA

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