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        Adana'da 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:02
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        Adana'da 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 4 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, belirledikleri adreslere baskın yaparak 4 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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