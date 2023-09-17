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        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden 1'i yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:41
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        Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden 1'i yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.

        Kazayı gören çevredekiler, otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiyi kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıkardı.

        Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

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